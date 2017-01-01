Бывший старший тренер «Звезды» назвал причины ухода из клуба

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Алексей Попов — один из основателей и уже бывший старший тренер пермского ФК «Звезда» — сообщил, что реальной причиной его ухода из клуба стали разногласия.

«В связи с разногласиями и разными взглядами на развитие пермского футбола, достижение определённых результатов вынужден был расстаться с ФК «Звезда», — написал Алексей Попов на уже бывшей официальной страничке «Звезды» «Вконтакте».

Кроме того, Попов сообщил, что фактически не работает в клубе с 29 июля, а официально — со 2 сентября.



Напомним, новость об уходе Попова появилась на официальном сайте ФК «Звезда» 7 сентября. В тексте было указано, что это произошло «на прошлой неделе» (то есть в период с 26 августа по 1 сентября) «по семейным обстоятельствам».

При этом на прошлой неделе произошла резкая смена официальной странички клуба «Вконтакте». Прошлая страничка переименована в «Пермский футбол».

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