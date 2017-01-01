Работать за зарплату «в конверте» готовы 40% пермяков

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Рекрутинговый портал superjob.ru провёл опрос среди жителей крупнейших городов России на тему, готовы ли они работать за зарплату в «конверте». 40% опрошенных пермяков ответили утвердительно, 34% — отрицательно, и 26% затруднились с ответом.

Примечательно, что год назад в таком же опросе цифры отличались — на зарплату в «конверте» согласились 44% опрошенных, но и отрицательно ответивших тоже было больше — 35%.



Что касается других городов, то больше всего опрошенных согласились бы на «серую» зарплату в Кирове — 52%. Далее следуют Воронеж и Ульяновск (по 51%), половина опрошенных ответили так же в Новосибирске, Челябинске, Иркутске и Хабаровске.



Меньше всего — в Тюмени (36%) и Астрахани (31%).



В среднем же этот показатель по России составил 43%.