«Молот-Прикамье» разгромил «Горняк» со счётом 6:1

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Во втором матче чемпионата Высшей хоккейной лиги пермский «Молот-Прикамье» разгромил «Горняк» из Учалов со счётом 6:1.

Голы за пермяков забивали Никита Колесников, Денис Скатов (дважды), Дмитрий Воробьёв, Александр Сметанин, Владимир Королёв.

Несмотря на солидное преимущество по заброшенным шайбам, гости превзошли хозяев и по общему количеству ударов по воротам, и по ударам в створ ворот. Хоккеисты «Гоняка» даже выиграли на 12 вбрасываний больше «молотобойцев».

Следующие два матча пермская команда проведёт на родном льду: во вторник, 10 сентября, встретится с «Южным Уралом» (Орск), в четверг, 12 сентября, — с «Челметом» (Челябинск»). Начало обоих матчей — в 19:30.



