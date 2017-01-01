К 18 часам вечера в Прикамье проголосовали лишь четверть избирателей

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По данным краевого избиркома к 18 часам вечера 8 сентября в Прикамье проголосовала лишь четверть избирателей – 25,17% или 124,5 тыс. из тех, кто имеет право голоса.

Больше всего проголосовавших на выборах советов депутатов Большесосновского муниципального района – 38,56%, а также на выборах депутатов думы Ильинского городского округа и Земского собрания Куединского района – 37,33% и 35,81% соответственно.

Меньше всего – на дополнительных выборах депутата Соликамской городской думы по одномандатному избирательному округу № 19 – 14,71%, на выборах депутатов дум Добрянского городского округа – 18,63% и Верещагинского городского округа – 20,94%.

Напомним, 8 сентября в Прикамье проходит Единый день голосования. Работают 584 избирательных участка.

Всего в регионе проходят 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах. В их рамках должны быть «разыграны» 340 мандатов представительных органов власти среди 1064 претендентов.

Право голоса в 20 муниципалитетах имеют 500 тыс. избирателей.

В случае обнаружения нарушений граждане могут обращаться на телефон «горячей линии» — 8952-64-96-405 или 8 (342) 293-64-05.