Крайизбирком зарегистрировал шесть жалоб на агитацию в Единый день голосования

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По состоянию на 15 часов избирательная комиссия Пермского края зафиксировала шесть жалоб, связанных с незаконной агитацией. По ним проводятся проверки.

Средняя явка избирателей составила 19,92%, или 98,5 тыс. человек.

Наибольшая явка по-прежнему наблюдается на выборах в советы депутатов поселений Большесосновского муниципального района — 30,55%, а наименьшая — на дополнительных выборах депутата Соликамской городской думы по одномандатному избирательному округу №19 – 12,23%.

Напомним, 8 сентября в Прикамье проходит Единый день голосования. Работают 584 избирательных участка.

Всего в регионе проходят 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах. В их рамках должны быть «разыграны» 340 мандатов представительных органов власти среди 1064 претендентов.

Право голоса в 20 муниципалитетах имеют 500 тыс. избирателей.

В случае обнаружения нарушений граждане могут обращаться на телефон «горячей линии» 8952-64-96-405 или 8 (342) 293-64-05.