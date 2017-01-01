В лидеры по количеству проголосовавших избирателей вышел Большесосновский район

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Средняя явка избирателей по Пермскому краю на муниципальных выборах по состоянию на 12 часов дня составляет 11,51%, или 56,9 тыс. избирателей. Такие данные приводит краевая избирательная комиссия.

На данный момент наибольшая явка — на выборах в Советы депутатов поселений Большесосновского муниципального района — 19,69%, а наименьшая — по-прежнему на дополнительных выборах депутата Соликамской городской думы по одномандатному избирательному округу №19 — 5,89%.

Напомним, 8 сентября в Прикамье проходит Единый день голосования. Работают 584 избирательных участка.

Всего в регионе проходят 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах. В их рамках должны быть «разыграны» 340 мандатов представительных органов власти среди 1064 претендентов.

Право голоса в 20 муниципалитетах имеют 500 тыс. избирателей.

В случае обнаружения нарушений граждане могут обращаться на телефон «горячей линии» 8952-64-96-405 или 8 (342) 293-64-05.