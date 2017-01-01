«Молот-Прикамье» начал чемпионат с поражения

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Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» в первом матче чемпионата ВХЛ дома уступил курганскому «Зауралью» — 3:4.

При этом к концу второго периода пермяки проигрывали 0:3. А за полторы минуты до конца матча счёт был 1:4. Но за оставшееся время пермяки смогли дважды забить голы (за «Молот» отличились Иван Захарчук, Дмитрий Воробьёв и Валерий Васильев).

Матч второго тура «Молот-Прикамье» проводит также на домашнем стадионе уже сегодня, 8 сентября. Соперник — «Горняк» из Учалов. Начало — в 17 часов.