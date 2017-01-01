Пермяки поставили общественному транспорту оценку 7 по десятибалльной шкале

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Портал о недвижимости domofonf.ru провёл исследование среди жителей 200 крупнейших городов России по качеству работы общественного транспорта. Всего было опрошено 90 тыс. человек.

Пермяки поставили транспорту оценку 7,1 по десятибалльной шкале. Это позволило Перми занять 43-ю—53-ю позицию среди 200 городов, так как одинаковые баллы кроме Перми получили, например, Екатеринбург, Новосибирск, Владимир, Саранск.



Наибольший рейтинг — у Тюмени (8,2), Северска (Томская область) и Нового Уренгоя (по 8).



Наихудший — у Киселёвска, Шахт и Каменск-Шахтинского (по 4,2). В среднем по стране рейтинг у транспорта — 6,6.