«Молот-Прикамье» заявил на новый сезон 23 игроков

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В офисе ВХЛ в Москве продолжается заявка хоккейных клубов для участия в «ВХЛ — Кубке Шёлкового пути» сезона-2019/20.Очередным клубом, согласно утверждённому графику, стал «Молот-Прикамье» из Перми. По итогам проверки документов до участия были допущены 23 игрока, сообщает пресс-служба клуба.

Вратари: Георгий Анаркулов, Арсений Цыба, Михаил Шпаков;

защитники: Валерий Васильев, Никита Зеленин, Евгений Калинин, Георгий Маккаев, Давид Мнацян, Артём Седунов, Станислав Тунхузин, Андрей Щербов;

нападающие: Дмитрий Воробьёв, Валерий Глебов, Игорь Зенчиков, Владимир Королёв, Андрей Луговой, Артём Прохоров, Денис Скатов, Мартин Слепынин, Александр Сметанин, Даниил Тунхузин, Денис Фахрутдинов, Артур Чувиляев.

Другие игроки в составе «Молота-Прикамье» заявлены от МХЛ и клуба-партнёра ХК «Северсталь».