Пермский край — на втором месте в ПФО по выбросам в атмосферу

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В 2018 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 622,1 тыс. т в Пермском крае. Такие данные приводятся в ежегодном докладе Минприроды России.

Это второй показатель среди регионов Приволжского федерального округа, более высокий объём выбросов зафиксирован в 2018 году только в Башкортостане — 886,2 тыс. т. Наименьшим показателем по ПФО отметились в Марий Эл — 96,1 тыс. т.

Также в докладе приводятся данные по выбросам в атмосферный воздух от передвижных и стационарных источников в 2018 году. В Пермском крае от стационарных источников выбросы составили 329,3 тыс. т (53%) из 622,1 тыс. т, отправленных в атмосферный воздух.

От переносных источников поступило в атмосферу 292,8 тыс. т (47%). При этом в целом с 2010 года в Пермском крае, как и в большинстве субъектов ПФО, количество выбросов увеличилось. Сокращение за последние 8 лет произошло только в Самарской области (на 12,8%) и в Оренбургской области (на 5,3%).