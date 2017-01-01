«Парма» проиграла первый предсезонный матч

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В литовском Пренае пермский баскетбольный клуб «Парма» провёл первый товарищеский матч в рамках подготовки к грядущему сезону. В игре с местным «Пренай Скайкоп» пермяки уступили со счётом 79:84.

Самыми результативными у «Пармы» стали Адас Юшкявичюс (13 очков), Максим Григорьев (12), Тони Карр и Константин Буланов (по 11), Арнетт Молтри (8).



Следующий товарищеский матч запланирован на 3 сентября с БК «Нептунас» (Клайпеда, Литва).