«Парма» проиграла первый предсезонный матч


Дмитрий Енцов журналист
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В литовском Пренае пермский баскетбольный клуб «Парма» провёл первый товарищеский матч в рамках подготовки к грядущему сезону. В игре с местным «Пренай Скайкоп» пермяки уступили со счётом 79:84. 

Самыми результативными у «Пармы» стали Адас Юшкявичюс (13 очков), Максим Григорьев (12), Тони Карр и Константин Буланов (по 11), Арнетт Молтри (8).

Следующий товарищеский матч запланирован на 3 сентября с БК «Нептунас» (Клайпеда, Литва).

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