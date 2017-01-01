В сентябре в Перми изменится расписание трёх автобусных маршрутов

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в сентябре по просьбам пассажиров изменится время отправления нескольких рейсов. Так, на автобусном маршруте №64 «ДДК им. Кирова» — «Cтанция Пермь II» в вечернее время будет скорректировано отправление от станции Пермь II для обеспечения пересадки пассажиров с пригородного поезда Шаля — Кордон — Пермь II.

На автобусном маршруте №65 «Садовая» — «Улица Маршала Рыбалко» — «Берёзовая роща» от остановки «Садовая» будут организованы отправления в 16:14 и 17:11, а от остановки «Берёзовая роща» — в 07:13. А автобус №15 «Южная — «Станция Пермь II» будет отправляться от остановки «Астраханская» в направлении остановки «Южная» в 08:10.

Изменения в маршруте автобуса №41 «ПНИПУ» — «Студенческий городок» будут действовать до 22:00 8 сентября в связи с продлением ремонтных работ на тепловой сети на ул. Профессора Поздеева. В направлении Студенческого городка маршрут будет укорочен до остановочного пункта «Факультетская» на ул. Профессора Поздеева. В обратном направлении движение будет начинаться по ул. Профессора Поздеева и Академика Королёва с осуществлением посадки пассажиров на временных остановочных пунктах «Факультетская» и в районе дома №5 на ул. Академика Королёва.

Также с 12:30 до 15:30 2 сентября, на время проведения торжественных мероприятий на Октябрьской площади ПНИПУ, путь следования автобусного маршрута №41 в направлении остановочного пункта «Пермский государственный технический университет» будет укорочен до остановочного пункта «ЦУМ» на Комсомольском проспекте. В обратном направлении движение маршрута будет организовано от остановочного пункта «ЦУМ» по ул. Ленина.

Автобусный маршрут №8 «ДДК им. Кирова» —«Центральный рынок» продолжит ходить по летнему расписанию до 15 сентября.