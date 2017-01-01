Автобусы маршрута №60 изменят путь следования из-за ухода перевозчика

Твитнуть Поделиться Поделиться

С 1 сентября автобусный маршрут №60 («ДДК им. Кирова» — «Улица Попова» — «Комсомольская площадь») меняет путь следования: автобусы будут заезжать в микрорайон Оборино.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, связано это с тем, что компания-перевозчик ООО «Закамский автобус — 1» прекращает обслуживание маршрута №39 («Микрорайон Оборино» — «Драмтеатр»). И для того, чтобы жители Оборино имели транспортную доступность, движение автобусов №60 и будет изменено.

Обслуживает маршрут МУП «Пермгорэлектротранс», и он входит в экспериментальную модель, по которой пассажиры могут осуществить одну бесплатную пересадку в течение 60 мин., а также оплатить проезд банковской картой.