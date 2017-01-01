Написание гимна Перми обойдётся бюджету в 919 тыс рублей

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Вчера, 29 августа, на заседании оргкомитета по разработке по разработке гимна Перми обсудили проведение конкурса на написание текста и музыки для песни. Об этом сообщает пресс-служба пермской Думы.

Заседание провел председатель оргкомитета, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. В работе приняли участие члены оргкомитета Почетный гражданин города Перми Владимир Сатюков, ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Василий Кузнецов, Игорь Рогожников, Дмитрий Федоров, представители администрации города Перми и члены Молодежного парламента.

Конкурс будет проводиться в два этапа: конкурс на написание текста песни и написания музыки к тексту. Определено положение о проведении конкурса, форма заявки, порядок и объем финансирования. Сумма финансирования составляет порядка 919 тысяч рублей. За первый и второй этап участник конкурса получит 300 тысяч рублей, победитель — специальную премию.

Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми, руководитель профильной подгруппы «Социальная сфера» Елена Неганова подчеркнула, что гимн должен отражать историческую значимость города Перми, связь поколений, культурные и национальные традиции.

«Проанализировав опыт других городов, мы взяли максимально высокую планку в проведении конкурса. Также мы расписали порядок награждения победителей и участников. Ведется активная работа и это видно. В наш адрес уже поступает большое количество текстов, отклик есть и это хорошо! Возможно, мы даже выпустим сборник стихов, чтобы отметить всех тех, кто откликнулся», — прокомментировал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.