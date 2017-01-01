В Перми обеспеченность преподавателями в школах составляет 98%

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В Перми все 258 школ готовы к учебному году и прошли приёмку. Об этом 27 августа на пленарном заседании гордумы сообщила заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева.

По её словам, процесс реорганизации (слияния) учебных заведений уже привёл к экономии 172 млн руб., притом все сэкономленные средства остаются в бюджетах детсадов и школ.

«Это позволило повысить зарплаты. Например, зарплата воспитателя садика повысилась на 1,5 тыс. руб.», — отметила Людмила Гаджиева.

Кроме того, заместитель главы горадминистрации сообщила, что обеспеченность школьными преподавателями составляет 98%. Средняя нагрузка на преподавателя составляет 27 часов в неделю, что равно 1,5 ставки.



При этом переуплотнённость учениками составляет 30—31%, в одну смену будут работать пока 33% школ города.