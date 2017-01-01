Приставы приостановили работу отделения клинической медсанчасти №1

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В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району на исполнение поступило постановлении об административном приостановлении деятельности физиотерапевтического отделения ГБУЗ «Клиническая медико-санитарная часть №1». О закрытии отделения сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В ходе проверки Роспотребнадзора в медицинском учреждении было выявлено множество нарушений действующего законодательства. Следы плесени на стенах, многочисленные разрывы линолеума, трещины на стенах стали причиной нарушений требований к эксплуатации общественного помещения.

При рассмотрении протокола Мотовилихинский районный суд пришел к выводу, что дальнейшая эксплуатация клинической медико-санитарной части создаёт реальную угрозу жизни и здоровью как работников, так и граждан, проходящих лечение. Учреждение здравоохранения признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений» и подвергнуто административному приостановлению деятельности проверенного отделения сроком на 90 суток.

Судебным приставом возбуждено исполнительное производство и незамедлительно осуществлён выезд в данное учреждение.

Главному врачу вручено требование о приостановлении деятельности физиотерапевтического отделения и предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда». Двери больницы опечатаны.