Нечётная сторона Комсомольского проспекта открыта для движения транспорта

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В рамках реконструкции ул. Революции было проведено устройство трамвайных путей на перекрёстке с Комсомольским проспектом. На протяжении почти трёх недель движение транспорта на одной из полос нечётной стороны было ограничено. За прошедшие выходные все работы были закончены, и в ночь с 25 на 26 августа движение здесь возобновилось, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в начале августа стартовал новый этап реконструкции ул. Революции, подрядная организация вышла на следующий участок — от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта. На участке до середины октября будет выполнено переустройство сетей, проложены новые трамвайные пути, проведён ремонт ливневой канализации, устроены газоны, тротуары, контактная сеть трамваев, наружное освещение и светофорная сигнализация, а также система автоматизированного управления дорожным движением.

С 26 августа автобусные маршруты №10, №13, №50, №60, №66 и №74 вернулись к прежним схемам движения по Комсомольскому проспекту.

Автобусы №1 «Микрорайон Садовый» — «Станция Пермь II», №5 «Улица Мильчакова» — «НПО «Биомед» — «Микрорайон Голый Мыс», №19 «Ипподром» — «Микрорайон Липовая Гора» и №59 «Микрорайон Юбилейный» — «Ипподром» продолжат следовать в объезд по ул. Пушкина и Комсомольскому проспекту до середины октября, в связи с реконструкцией ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта.