Долю софинансирования проектов инициативного бюджетирования из бюджета края увеличат до 75%

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Сегодня, 22 августа, на «пленарке» ЗС приняли законопроект о внесении изменения в Закон Пермского края «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».

Документ в краевой парламент внёс Совет муниципальных образований Пермского края. Главы районов попросили правительство края увеличить для муниципалитетов, не получающих дотации из краевой казны на выравнивание бюджетной обеспеченности, долю софинансирования проектов инициативного бюджетирования из краевого бюджета с 50% до 75%. То есть доля софинансирования со стороны жителей и бизнеса должна уменьшиться с 50% до 25%.

Авторы законопроекта считают, что это поможет снизить финансовую нагрузку на население и привлечёт новых участников реализации проектов инициативного бюджетирования.

В итоге депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях.