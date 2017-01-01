«Парма» объявила стоимость сезонных абонементов на домашние матчи

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о начале продаж абонементов на домашние матчи сезона-2019/20. В зависимости от расположения выбранного места абонемент будет стоить от 2990 до 14 990 руб.

«Парма» начнёт официальный сезон 30 сентября гостевым матчем с чемпионом — ЦСКА. Затем, 5 октября, снова в гостях сыграет с БК «Нижний Новгород».

Первый домашний матч для пермяков состоится в УДС «Молот» 13 октября с БК «Енисей».

Завершит регулярный чемпионат «Парма» двумя домашними играми — 19 апреля с казанским УНИКСом и 26 апреля с казахской «Астаной».