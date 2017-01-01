Семь пермских полицейских привлечены за нарушения в сфере оборота наркотиков

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Прокуратура Дзержинского района Перми внесла представление начальнику районного отдела полиции о дисциплинарной ответственности семи полицейских отдела полиции №1, которое в итоге было удовлетворено.

Как уточнили в краевой прокуратуре, в результате проверки по выявлению административных правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выяснилось, что работа в отделе «организована не на должном уровне».

«В частности, имели место факты волокиты по ряду административных материалов, что повлекло за собой освобождение наркопотребителей от установленной законом ответственности», —сообщили в прокуратуре Пермского края.

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