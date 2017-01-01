В «Единой России» намерены снизить «отчётную» нагрузку на учителей

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Во вторник, 20 августа, в пермском Доме учителя состоялось заседание дискуссионной площадки «Благополучие человека» партии «Единая Россия» по теме «Антибюрократическая учительская инициатива». В обсуждении приняли участие школьные учителя и методисты, представители дошкольного и дополнительного образования, ассоциации молодых учителей, профсоюза, краевого министерства образования и городского департамента образования, депутатский корпус, актив партпроекта «Новая школа», общественники.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин пояснил, что проведение дискуссии по выработке предложений проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 6, 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» позволит уменьшить нагрузку учителей, связанную с составлением ими отчётов, ответов на информационные запросы, направляемые в образовательные организации, а также с подготовкой внутренней отчётности образовательных организаций.

Председатель регионального общественного совета партпроекта «Новая школа», директор пермского Центра развития системы образования Светлана Малинина модерировала дискуссию, разделив «учительскую бюрократию» на три блока: «что было», «что сейчас» и «что будет». «Традиции и современное состояние системы можно проследить на простом примере — школьном журнале, когда бумажный вариант постепенно вытесняет электронный аналог», — сказала Светлана Малинина.

Педагоги говорили о росте новых видов отчётности, неисполнимых сроках заполнения бумаг, формальности ряда запросов и других проблемах отрасли.

Среди предложений по совершенствованию системы — создание реестра отчётности с его дальнейшим анализом и модернизацией. «Должен быть регламент подачи отчётности в течение календарного года», — говорили эксперты. Также учителя предложили унифицировать документы и наладить систему межведомственного электронного взаимодействия.

Предложения участников дискуссии будут оформлены и направлены по линии «Единой России» в законодательные органы власти, а также федеральному координатору партийной дискуссионной площадки «Благополучие человека» Наталье Починок.

Помимо встреч с экспертным сообществом, депутатами и партийным активом на базе региональных дискуссионных площадок своё мнение можно будет высказать посредством электронной связи. Предложения по решению проблемы излишней административной нагрузки на педагогический состав принимаются на почту rik@er.perm.ru. В обращении необходимо указать ФИО, должность, а также данные для обратной связи. Сбор предложений продлится с 20 августа до 28 августа, а 4 сентября планируется обсудить их с участием всех профильных ведомств, экспертов, представителей родительского сообщества на федеральной дискуссионной площадке «Благополучие человека». Об этом заявила первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

«Антибюрократическая учительская инициатива» — это народный проект, в котором заинтересованы все — и педагоги, и родители, и учащиеся. Необходимо установить чёткий перечень документов, в разработке и ведении которых участвуют учителя, а также определить, кто отвечает за остальные акты. С помощью региональных дискуссионных площадок партии собираются различные предложения по уменьшению нагрузки на работников образования, связанной с составлением ими планов, отчётов, ответов на разнообразные информационные запросы», — сообщила Баталина.

Замсекретаря Генерального совета также подчеркнула, что если где-то и намечается процесс сокращения количества сопроводительных документов, то он идёт крайне медленно. Парламентарий добавила, что по итогам будут подготовлены предложения по изменению нормативной базы как на федеральном, так и на региональном уровнях.