Мобильный интернет «МегаФона» признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

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Сайт iPhones.ru опубликовал исследование «Какой оператор оказался лучшим в России». В категориях скорости загрузки и скорости отдачи данных победил «МегаФон».

Фото предоставлено пресс-службой компании МегаФон.

Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тыс. пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

График предоставлен пресс-службой ПАО «МегаФон»

Средняя скорость загрузки у абонентов «МегаФона» составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в два раза лучше, чем третий результат.

График предоставлен пресс-службой ПАО «МегаФон»

Средняя скорость отдачи у «МегаФона» — 18,1 Мбит/с: это лучший результат среди всех операторов.

Ранее, в июле 2019 года, «МегаФон» третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой высокой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1-й и 2-й кварталы 2018 года.

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, трёхкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla по результатам более 8 млн замеров пользователей. Компания первой в стране запустила 4G, ввела в эксплуатацию коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость до 300 Мбит/с. Сегодня у «МегаФона» самая большая сеть базовых станций в стране, по данным Роскомнадзора. На Урале «МегаФон» предоставляет услуги связи в 10 регионах: в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, ХМАО, ЯНАО.

iPhones.ru — сайт о гаджетах и информационных технологиях. Сайт посещают более 5 млн уникальных пользователей ежемесячно.

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