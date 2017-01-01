В Перми в отношении «Альфа-Банка» возбудили антимонопольное дело

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Как сообщает пресс-служба краевого УФАС, антимонопольщики возбудили дело в отношении АО «Альфа-Банк» по признакам нарушения Закона о рекламе.

Ранее к ним обратился пермяк. Он пожаловался, что на его электронную почту пришла рассылка с рекламным сообщением о плюсах кредитной карты «Альфа-Банка». Заявитель сообщил, что подобные сообщения приходят ему не впервые и он неоднократно обращался в банк с просьбой об исключении его электронной почты из рассылки. Также оказалось, что пермяк не является клиентом банка и никогда им не был.

Начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова сообщила, что в рекламе финансовых услуг должно быть указано лицо, предоставляющее денежные средства по договору займа. По её словам, в рекламной рассылке, которая пришла на почту пермяка, этой информации нет, что является нарушением Закона о рекламе. «Кроме того, заявитель не давал своего согласия на получение подобных сообщений», — добавила она.

Первое рассмотрение по этому делу назначено на 26 сентября. Если комиссия Пермского УФАС России признает АО «Альфа-Банк» нарушившим Закон о рекламе, компании грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

В пресс-службе филиала «Екатеринбургский» Альфа-Банка «Новому компаньону» сообщили, что к опия определения Пермского УФАС России о возбуждении дела по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе до настоящего времени в банк не поступила. «До получения указанного документа предоставить какие-либо комментарии по данному делу не представляется возможным. Банк с высокой долей ответственности относится к соблюдению законодательства Российской Федерации, в том числе регулирующего правоотношения в сфере рекламы», — добавил представитель банка.