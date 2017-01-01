Автобус из студгородка до центра на две недели меняет маршрут

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С понедельника, 19 августа, по пятницу, 30 августа, автобусный маршрут №41 «ПНИПУ» – «Студенческий городок» меняет маршрут следования.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, причиной стал ремонт теплосети на ул. Поздеева.

В направлении студгородка маршрут будет укорочен до остановочного пункта «Факультетская» на ул. Профессора Поздеева. В обратном направлении движение будет начинаться по ул. Профессора Поздеева и Академика Королёва с посадкой пассажиров на временных остановочных пунктах «Факультетская» и в районе дома №5 (на ул. Академика Королёва).