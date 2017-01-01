ФК «Звезда» не может выиграть уже пятый матч подряд в чемпионате

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В рамках пятого тура ОЛИМП-Первенства ПФЛ пермская «Звезда» на домашнем стадионе принимала «Носту» и уступила со счётом 1:2 (гол у пермяков забил Лаук).

Это поражение стало для «Звезды» в чемпионате первым на домашнем стадионе с момента возрождения команды. При этом «Звезда» опустилась на 11-е место в турнирной таблице после пяти первых туров чемпионата, не имея в своём активе ни одной победы.

Следующий матч опять пройдёт на стадионе «Звезда» 23 августа. Пермяки принимают команду «Уфа-2». Начало матча — в 18:00.

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