Пермские лётчики в составе сборной России стали вице-чемпионами Европы

В Польше завершился ХI чемпионат Европы по высшему пилотажу на спортивных самолётах в категории Advanced. В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из восьми стран мира: России, Франции, Германии, Польши, Румынии, Финляндии, Литвы и Украины. В состав российской сборной вошли четыре спортсмена из Пермского края.

Пермский край на чемпионате представляли Михаил Безденежных, Владимир Котельников, Василий Плотников и Сергей Зайцев. «Волнительным был каждый полёт, ведь на тебя смотрят не только судьи, но и все спортсмены, а ты должен зачёт показать, свой максимум», — признался член российской сборной Сергей Зайцев.

Лётчики-спортсмены выступали на самолётах Су-31М отечественного производства и Extra 330 производства ФРГ. По итогам соревнований сборная команда России заняла второе место. На первом месте оказалась сборная Франции, на третьем — сборная Финляндии.