В выходные воды не будет в 39 домах Перми

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Из-за ремонтных работ «Новогор-Прикамье» сообщает об отключении воды в разных районах Перми.

Так, в субботу, 17 августа, с 9:30 до 19:30 воды не будет по следующим адресам:

- ул. 25-го Октября, 64, 66, 68, 70, 81, 83;

- ул. Красноармейская 1-я, 31;

- ул. Революции, 26;

- ул. Сибирская, 46, 48, 50, 52, 78а, 80.

В воскресенье, 18 августа, холодной воды не будет по адресам:

- ул. Вильямса, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а, 51а;

- ул. Гайвинская, 6, 8;

- ул. Маршала Толбухина, 10а, 12, 12а, 14, 16, 16а, 6;

- ул. Никитина, 18, 22.