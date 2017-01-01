В выходные воды не будет в 39 домах Перми
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Из-за ремонтных работ «Новогор-Прикамье» сообщает об отключении воды в разных районах Перми.
Так, в субботу, 17 августа, с 9:30 до 19:30 воды не будет по следующим адресам:
- ул. 25-го Октября, 64, 66, 68, 70, 81, 83;
- ул. Красноармейская 1-я, 31;
- ул. Революции, 26;
- ул. Сибирская, 46, 48, 50, 52, 78а, 80.
В воскресенье, 18 августа, холодной воды не будет по адресам:
- ул. Вильямса, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а, 51а;
- ул. Гайвинская, 6, 8;
- ул. Маршала Толбухина, 10а, 12, 12а, 14, 16, 16а, 6;
- ул. Никитина, 18, 22.
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