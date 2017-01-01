Пермь вошла в Топ-10 городов по востребованности проживания

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Аналитики портала «Авито Недвижимость» провели исследование среди 23 городов России по их востребованности для проживания.

За основу взят поиск жилья в городах. Оказалось, что в этом плане в поисковой системе портала слова «Пермь» и «квартира» стали девятыми по объёму запросов.

Чаще всего жильё ищут в Москве. Далее следуют Санкт-Петербург и Казань. Пермь обогнали Краснодар, Уфа, Воронеж, Нижний Новгород и Ростов.

С другой стороны, Пермь оказалась выше, например, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска и Самары.

При этом за год интерес к пермским квартирам вырос на 6,4%. В этом плане динамика не столь оптимистична, так как по большинству городов этот показатель лучше. Так, наибольший рост по запросам показал Ижевск — рост на 16,4%. Далее следуют Тюмень — 16,1%, и Омск — 13%.

Что касается роста стоимости жилья, то из 23 городов Пермь расположилась на шестом месте — за год жильё подорожало на 9,4%. Наибольший рост цен зафиксирован в Казани — на 14,3; далее следует Санкт-Петербург — на 11,3%.

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