В Прикамье автоматизируют контроль за размещением НТО и рекламными конструкциями В систему загрузят информацию об объектах, расположенных в Березниках, Соликамске, Чайковском, Кунгуре и Кудымкаре

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Фото: Вконтакте

Сегодня, 16 августа, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок по заказу минсвязи края объявило конкурс на создание, развитие и сервисное облуживание подсистемы информационного обеспечения и аналитики объектов потребительского рынка Пермского края. Начальная цена контракта составляет 98,6 млн руб.

В техзадании говорится, что на текущий момент деятельность администрации губернатора, аппарата правительства края, исполнительных органов государственной власти Пермского края и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления в части планирования, исполнения и осуществления мероприятий, связанных с объектами потребительского рынка, не автоматизирована. Создание подсистемы информационного обеспечения и аналитики НТО и рекламных конструкций позволит лучше вести мониторинг и контроль за объектами, повысить обоснованность и оперативность решений органов власти и получать готовую статистику для докладов о ходе и результатах выполнения работ на объектах потребительского рынка.

Подсистему для мониторинга объектов потребительского рынка требуется сделать на основе уже существующей подсистемы «Комплексное благоустройство Пермского края» Региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края.

Подсистему нужно создать к 30 сентября 2021 года. В системе будут содержаться объекты, расположенные в Березниках, Соликамске, Чайковском, Кунгуре и Кудымкаре. Около каждого незаконно размещённого НТО или рекламной конструкции должны быть указаны вид территории (муниципальная или частная), адрес, информация о собственнике, фотографии объекта, дата выявления незаконно размещённого объекта, период, отведённый на добровольный демонтаж, дата фактического демонтажа объекта, место хранения объекта после его демонтажа или перемещения, сумма возмещённых в бюджет города расходов на демонтаж, перемещение, хранение незаконного объекта, дата возмещения этих денег в бюджет и т. д. При этом у заказчика должна быть возможность вносить информацию об объектах, редактировать её и удалять. Кроме того, в подсистеме должно быть картографическое отображение объектов и функция поиска информации, в том числе с помощью фильтров.

Заявки на конкурс принимаются до 9 сентября. Итоги конкурса планируется подвести после 19 сентября.