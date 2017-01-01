Жители Прикамья смогут бесплатно посмотреть на картины великих русских художников

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В 21 августа по 29 сентября в Пермской художественной галерее будет работать выставка «Сокровища музеев России» (6+), созданная в рамках национального проекта «Культура». На выставке будут представлены работы из 17 музеев России.

Как сообщает пресс-служба Пермской художественной галереи, на выставке представлены все жанры живописи: портрет (парадный, провинциальный), пейзаж (от севера до юга России), исторические полотна и жанровые сцены. Экспозиция хронологически охватывает период с XVIII до второй половины ХХ века. Она включает в себя произведения от иконописи до соцреализма и позволяет посетителям проследить поэтапное развитие отечественного искусства.

В частности, жители Прикамья смогут увидеть работы портретиста Алексея Антропова, пейзажиста Фёдора Алексеева, мастера натюрморта Ивана Хруцкого, жанриста Василия Пукирева, мастера исторических и жанровых сцен Михаила Клодта, мастера «пейзажа настроения» Исаака Левитана, художника-мариниста Ивана Айвазовского, одного из основателей общества «Бубновый валет» Петра Кончаловского, авангардиста Аристарха Лентулова, живописца и реставратора Игоря Грабаря и многих других.

Также в рамках выставки пройдут показы фильмов о художниках, лекции об искусстве, мастер-классы и игровые экскурсии для детей. Образовательную программу можно посмотреть по ссылке.

Вход на выставку бесплатный для всех категорий зрителей.

Отметим, что передвижная экспозиция является продолжением выставки «Сокровища музеев России», которая с большим успехом прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», в 2018 году. Кроме Перми выставка побывает в Калининграде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Омске, Южно-Сахалинске, Астрахани и Воронеже.