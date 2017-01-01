Хедлайнером фестиваля «Место силы» станет группа «#2Маши» Стоимость выступления, передвижения и проживания артистов составляет 1,4 млн руб.

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Источник фото - Официальный сайт дуэта «2Маши»

Сегодня, 14 августа, на заседании правительства края начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Елена Неганова объявила, что хедлайнером фестиваля «Место силы» в этом году станет группа «#2Маши». Концерт пройдёт 7 сентября на Заводе им. Шпагина. Начало концерта — в 20:00. Продолжительность концерта — 45 минут.

«#2Маши» — это музыкальный дуэт из Москвы, состоящий из Марии Зайцевой и рэп-исполнительницы Марии Шейх. Мария Зайцева также известна в качестве участника программ «Народный артист» и «Голос». Кроме того, она пела в группе «Ассорти», а после ухода основала проект N.A.O.M.I.

Елена Неганова отметила, что сейчас большую популярность имеет песня «Босая» группы «#2Маши». По её словам, песня не покидает топ-чарты Apple Music, а клип за год набрал более 160 млн просмотров на YouTube.

Отметим, что 12 августа пермский Дворец молодёжи объявил три закупки у единственного поставщика на обеспечение выступления группы «#2Маши» на фестивале «Место силы Пермь» (начальная цена контракта — 750 тыс. руб.), а также передвижения (391,5 тыс. руб.) и проживания коллектива (269,2 тыс. руб.). То есть общая сумма составляет 1 млн 410 тыс. 750 руб.

В техническом задании сказано, что группе нужно восемь билетов «Аэрофлот» Москва — Пермь и обратно, а также два автомобиля (для исполнителей — Mercedes Benz S-Class, Lexus LS, Audi A8, BMW 7, Volkswgen Phaeton и минивэн класса люкс для остальных участников коллектива). Для проживания требуется два одноместных делюкса и шесть одноместных номеров категории «бизнес» для остальных участников коллектива. В номерах обязательно наличие горячей воды и высокоскоростного Wi-Fi. В номерах для исполнителей группы «#2Маши» также должны быть мёд, лимон, имбирь, сухофрукты, орехи и фруктово-ягодная тарелка.

Подрядчики должны организовать питание коллектива. Причём в документе сказано, что исполнители группы «#2Маши» не употребляют в пищу мясо и птицу и предпочитают морепродукты. Кроме того, для обеспечения безопасности коллектива на время пребывания коллектива в Перми в пользование менеджеру коллектива требуется передать перцовый баллончик.

Напомним, что выступление Владимира Преснякова и его ансамбля 12 июня в День города вышло ещё дороже — более чем 2 млн руб. с учётом всех подготовительных мероприятий.

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