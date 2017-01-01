Команда пермского «УРАЛХИМа» завоевала золото Спартакиады трудящихся

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Фото предоставлено пресс-службой Филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сборная филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми завоевала золото Спартакиады трудящихся Пермского края в группе предприятий численностью менее 1000 человек. Спортивный праздник, приуроченный к 80-летию празднования Всероссийского дня физкультурника, прошёл в Перми с 9 по 11 августа и объединил более 770 работников 20 предприятий региона.

В программу соревнований вошли 11 видов спорта, в шести из которых победу одержали работники пермского завода «УРАЛХИМа». Спортсмены филиала «ПМУ» заняли командные первые места в лёгкой атлетике, волейболе среди мужских команд, гиревом спорте, баскетболе (3х3), перетягивании каната и состязаниях спортивных семей.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сразу четыре медали в личном зачёте принесли гиревики предприятия. Обладателями золотых медалей стали газоспасатель Максим Бардин в весовой категории до 85 кг и лаборант производственной лаборатории — ОТК Ольга Галушко в категории свыше 63 кг. Серебряным призёром в категории свыше 85 кг стал водитель Сергей Киров. Бронзу среди девушек весом до 63 кг завоевала инженер-технолог ремонтно-строительного производства Виктория Ермолина.

Команда легкоатлетов предприятия стала второй в эстафете 4х500 метров. Золотую медаль в беге на 3000 м завоевал аппаратчик цеха погрузки продукции Олег Сысолетин. В беге на 1500 м серебряным призёром стала специалист отдела документационного обеспечения филиала «ПМУ» Елена Козицына, бронзовой медали удостоилась начальник отдела охраны труда и экологии Светлана Проснева.

Семья начальника смены цеха по производству карбамида «ПМУ» Артёма Дубовкина стала лучшей в состязаниях спортивных семей. В комплексном зачёте, включавшем бег, дартс и соревнования по шашкам, они стали лучшими в категории «Девочки 2008—2009 гг. р.».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Сотрудники нашего предприятия смогли показать достойные результаты в соревнованиях производственных коллективов края. Компания «УРАЛХИМ» поддерживает увлечение спортом среди работников: мы создаём все условия для того, чтобы люди могли регулярно тренироваться и физически развиваться. Это напрямую влияет на качество жизни и производительность труда.

В филиале «ПМУ» уделяется большое внимание созданию условий для здорового образа жизни работников. В течение всего года среди цехов проходят соревнования по 15 видам спорта в рамках заводской спартакиады. Для заводчан организуются бесплатные тренировки по баскетболу, волейболу, настольному теннису, выдаются сертификаты в бассейн. Филиал «ПМУ» уже много лет является лидером отраслевой спартакиады крайкома «Росхимпрофсоюза».