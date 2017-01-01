Власти Прикамья планируют передать в 2020 году Федерации 290 км региональных дорог

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В конце 2019 года Министерство транспорта РФ собирается принять в федеральную собственность дороги Пермь — Краснокамск (8,118 км), Западный обход Перми (30,440 км) и Южный обход Перми (14,328 км).

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, это позволит устранить разрыв транспортного коридора Е22, соединяющего федеральные трассы М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) и Р-242 (Пермь — Екатеринбург).

В 2020 году Федерации планируется передать ещё 290,594 км региональных дорог на направлении Сыктывкар — Кудымкар. Это дороги Гайны — Усть-Чёрная (116,084 км), Кудымкар — Гайны (154,739 км), Усть-Чёрная — граница Республики Коми (19,771 км).

Напомним, ранее краевые власти сообщали, что планируют передать в федеральную собственность автодороги Кудымкар — Сывтывкар, Пермь — Краснокамск, а также Западный и Южный обходы города Перми в 2020—2024 годах. В сентябре 2018 года на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания края министр транспорта Николай Уханов отметил, что передача региональных дорог в федеральную собственность — это федеральный тренд, который позволит Прикамью улучшить качество дорог.



