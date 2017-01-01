«Парма» подписала трёхкратного чемпиона Латвии

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Фото: БК "ВЭФ"

Контракт с пермским баскетбольным клубом «Парма» подписал 27-летний латвийский форвард Марекс Мейерис (рост 207 см, вес 100 кг). В клубе уточнили, что соглашение рассчитано до конца наступающего сезона.

Наибольшую известность Майерис получил представляя рижский клуб «ВЭФ», в составе которого он играл последние пять лет. За это время игрок стал трёхкратным чемпионом Латвии, дважды признавался самым ценным игроком плей-офф чемпионата Латвии.

В прошлом сезоне в Единой лиге ВТБ он в среднем набирал по 10,7 очка, совершал по 4,7 подбора и делал 2,7 результативной передачи. В среднем за одну игру находился на площадке по 28 минут.