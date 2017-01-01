Региональные координаторы партпроектов «ЕР» проведут приём населения на тему образования

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В понедельник, 19 августа, в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева состоится единый день приёма граждан, приуроченный к началу нового учебного года.

Расширенный приём проведут региональные координаторы партпроектов «Новая школа» Наталья Рослякова, «Крепкая семья» Ирина Ермакова, «Безопасные дороги» Дмитрий Аликин, «Детский спорт» Василий Кузнецов и «Городская среда» Михаил Борисов.

Жители могут обратиться к экспертам по широкому кругу вопросов: помощь в сборе детей в школу, подготовка спортивной инфраструктуры, безопасность подходов к школам (дорожная разметка, освещение, ограждения и проч.), предложения по улучшению учебного и внеучебного процесса и др.

Запись на приём по телефонам (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30): +7 (342) 286-81-39; +7 (342) 236-82-29.

Источник — пресс-служба реготделения «Единой России»