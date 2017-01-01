«Молот-Прикамье» выиграл предсезонный турнир в Ижевске

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Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» стал победителем предсезонного турнира памяти Василия Тарасова, завершившегося в Ижевске.

Пермяки выиграли все три матча: у ижевской «Ижстали» — 3:1, усть-каменогорского «Торпедо» —4:3 (в овертайме), и самарского ЦСК ВВС — 5:1.

Последний раз пермяки выигрывали этот турнир девять лет назад.

Следующим этапом подготовки станет пермский турнир «Кубок Прикамья», который состоится в УДС «Молот» 19—21 августа. Соперниками «Молота» станут «Рубин», «Торос» и «Зауралье».