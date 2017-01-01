В Перми из-за фестиваля изменят движение 20 автобусных маршрутов

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В связи с проведением 10 августа фестиваля уличных театров в центре Перми будет изменено движение общественного транспорта.

Автобусный маршрут №8 с 13:00 до 13:30 в направлении Коммунального моста будет следовать в объезд по ул. Пушкина, Борчанинова, Ленина и Попова, далее — по маршруту следования. В обратном направлении — без изменений.

Остальные маршруты изменят вечером в связи с прохождением воздушного гимнаста от Театра-Театра до Законодательного собрания края.

С 20:00 до 22:00:

— Автобусные маршруты №6, №8, №53, №3т, №7т в направлении центра города будут следовать в объезд по ул. Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского, Борчанинова и Пушкина. В обратном направлении — по ул. Пушкина, Борчанинова, Екатерининской, Крисанова, Петропавловской и Попова, далее — по маршрутам следования.

— Автобусные маршруты №7, №41, №60, №2т в направлении центра города будут идти в объезд по ул. Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской и Попова. В направлении Коммунального моста маршруты будут следовать по ул. Петропавловской и Попова, далее — по маршрутам следования.

— Автобусный маршрут №15 в направлении центра города будет ходить в объезд по ул. Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова и Ленина, далее — по маршруту следования. В обратном направлении — без изменений.

— Автобусные маршруты №20, №35 и №39 в направлении центра города будут следовать в объезд по ул. Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова и Петропавловской. В обратном направлении — без изменений.

— Автобусный маршрут №33 в направлении «Города сердца» поедет по Комсомольскому проспекту, ул. Монастырской и Попова, далее — по маршруту следования. В направлении микрорайона Архиерейка — по ул. Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Сибирской и Луначарского, далее — по маршруту следования.

— Автобусный маршрут №49 в направлении центра города будет следовать в объезд по ул. Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова и Ленина, далее — по маршруту следования. В обратном направлении — по ул. Ленина, Крисанова, Петропавловской и Попова, далее — по маршруту следования.

С 20:00 до 00:00:

— Автобусный маршрут №2 обслуживаться не будет.

— Автобусный маршрут №10 в направлении микрорайона Владимирского будет следовать в объезд по ул. Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, далее — по маршруту следования. В обратном направлении — по Комсомольскому проспекту, ул. Екатерининской, Крисанова и Ленина, далее — по маршруту следования.

— Автобусный маршрут №14 в направлении микрорайона Юбилейного будет следовать в объезд по ул. Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, далее — по маршруту следования. В направлении микрорайона Заостровка — по ул. Екатерининской, Крисанова и Ленина, далее — по маршруту следования.

— Автобусный маршрут №50 в направлении станции Пермь II будет следовать в объезд по Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина, Борчанинова, Екатерининской, Крисанова и Ленина, далее — по маршруту следования. В обратном направлении — по ул. Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Сибирской, Белинского, Комсомольской площади, Белинского, далее — по маршруту следования.

— Автобусный маршрут №68 в направлении микрорайона Садового будет следовать в объезд по ул. Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Сибирской и Луначарского, далее — по маршруту следования. В обратном направлении — по ул. Екатерининской, Крисанова и Ленина, далее — по маршруту следования.

С 22:00 до 00:00:

— Автобусный маршрут №33 в направлении «Города сердца» пойдёт по Комсомольскому проспекту, ул. Монастырской, Попова, далее — по маршруту следования. В направлении микрорайона Архиерейка — по ул. Попова, площади Центрального рынка, ул. Пушкина, Сибирской и Луначарского, далее — по маршруту следования.

Также вечером в субботу изменится движение трёх трамвайных маршрутов:

— Трамвай №4 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Висим» и №7 «Станция Пермь II» — «ОАО «Вагоноремонтный завод» с 20:00 до 00:00 будут следовать через ул. Белинского со всеми остановочными пунктами по пути следования.

— Трамвай №5 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Бахаревка» с 19:30 до 20:30 будет приостановлен.

— Трамвай №11 «Станция Осенцы» — «Микрорайон Висим» с 19:00 до 00:00 будет следовать через ул. Белинского со всеми остановочными пунктами.

Источник — пресс-служба администрации Перми