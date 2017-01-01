Пермский оборонный завод получил замаскированные под отечественные китайские станки

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Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», следственные органы УФСБ по Пермскому краю расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников группы компаний «Промойл».

По информации источников издания, расследование касается поставок металлорежущего оборудования по договору, заключённому в 2015 году между ГК «Промойл» и производителем ракетного вооружения АО «Пермский завод «Машиностроитель». Общая цена контракта составила 98 млн руб.

Согласно условиям контракта, предприятие группы должно было поставить пермскому оборонному заводу фрезерные и токарные станки российского производства. Однако, по версии следствия, своих производственных мощностей для изготовления станков, указанных в договоре, у ООО «Промойл» не было. Поэтому, как сообщает издание, компания приобрела в Китае станки у компаний Everox Industrial, HO Chun Machinery, Akira Seiki. «Для этого заключались вполне официальные внешнеэкономические контракты, а после того как ввезённое оборудование проходило через таможню, китайские эмблемы сдирались, а на станки наносилась символика компании», — утверждает собеседник «КоммерсантЪ-Прикамье».

Также следователи и оперативники считают, что для создания видимости того, что оборудование произведено в России, и завышения его стоимости был создан фиктивный оборот с рядом юридических лиц, чьими учредителями выступали сотрудники «Промойла». По данным силовиков, с помощью этой схемы злоумышленники получили бюджетные средства в размере 40 млн руб. Их обналичивание тоже происходило через схему близких юрлиц.