Выручка «Метафракса» в первом полугодии выросла на 7%

Твитнуть Поделиться Поделиться

Выручка ПАО «Метафракс» за 6 месяцев 2019 г. достигла 13 млрд 160 млн руб., на 7% превысив аналогичный показатель 2018 года.

Бюджетный план по выпуску товарной продукции перевыполнен на 545 млн руб., или более чем на 4%. За первое полугодие 2019 года произведено товарной продукции на сумму 13 млрд 639 млн руб. — это на 1 млрд 156 млн руб., или на 9,3%, выше соответствующего показателя прошлого года. Доля метанола в общем объёме товарной продукции составила 55%. Доля экспорта в объёме продаж составила 43%.

По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, высокие финансовые показатели обусловлены благоприятной рыночной конъюнктурой и ростом объёмов производства продукции. «Для выполнения всех наших планов и обязательств нам предстоит качественно и строго в отведённые сроки провести ремонт агрегата метанола и выполнить большой объём работ в рамках интеграции строящегося комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в действующее производство», — прокомментировал Владимир Даут. Также генеральный директор сообщил, что в компании приступили к разработке программы развития предприятия на период 2020—2025 гг.