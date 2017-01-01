Александр Платунов не исключил уход из «Пармы»

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Защитник пермского баскетбольного клуба «Парма» Александр Платунов заявил, что рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры. Сейчас он находится в расположении национальной сборной России и в интервью «Известиям» сообщил, что после окончания контракта с «Пармой» пока не подписал новое соглашение.

Александр Платунов, защитник «Пармы» и сборной России:

— Пока я в подвешенном состоянии. Контракт с «Пармой» закончился, и сейчас мой агент общается с этим клубом и другими командами. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время вопрос решился. Всё равно мысли о будущем иногда отвлекают от того, чтобы полностью сосредоточиться на сборной.

Агент игрока Максим Шарифьянов сообщил, что все варианты продолжения карьеры относятся к клубам Единой лиги ВТБ.