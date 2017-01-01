«Звезда» не может победить в чемпионате четвёртый матч подряд
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Пермский футбольный клуб «Звезда» не может одержать победу в четвёртом матче подряд первенства ПФЛ.
Накануне пермская команда в гостях уступила димитровградской «Ладе» с минимальным счётом — 0:1. Хозяева забили гол уже на первой минуте матча (автор гола — Артём Аксьоненко).
После четырёх туров «Звезда» занимает десятую строчку в турнирной таблице.
Следующие две игры «Звезда» проведёт дома. 16 августа пермяки примут «Носту», 23 августа — «Уфу-2».
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