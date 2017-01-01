Пермский зоопарк сдадут в эксплуатацию в 2021 году
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Власти Прикамья внесли в краевой парламент проект изменений в перечень объектов капитального строительства общественной архитектуры.
В частности, предполагается скорректировать срока ввода в эксплуатацию нового комплекса Пермского зоопарка и перенести его с 2020 на 2021 год.
В пояснительной записке говорится: сроки пришлось перенести из-за нарушений срока разработки проектно-сметной документации на строительство второй очереди проектной организацией. ПСД планируется полностью разработать к сентябрю 2019 года.
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