Пермский зоопарк сдадут в эксплуатацию в 2021 году

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Власти Прикамья внесли в краевой парламент проект изменений в перечень объектов капитального строительства общественной архитектуры.

В частности, предполагается скорректировать срока ввода в эксплуатацию нового комплекса Пермского зоопарка и перенести его с 2020 на 2021 год.

В пояснительной записке говорится: сроки пришлось перенести из-за нарушений срока разработки проектно-сметной документации на строительство второй очереди проектной организацией. ПСД планируется полностью разработать к сентябрю 2019 года.