В Перми во время фестиваля уличных театров ограничат движение транспорта

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Работы по подготовке к фестивалю уличных театров Perm Street Fest начнутся завтра, 9 августа. Поэтому с 03:00 до 04:00 будет прекращено движение всех видов транспорта по ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Петропавловской, а с 04:00 до 05:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Попова от ул. Ленина до ул. Петропавловской.

В субботу, 10 августа, на период проведения парада участников с 13:00 до 13:30 будет приостановлено движение всех видов транспорта по ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Петропавловской. На время выступления воздушного гимнаста с 19:30 до 20:30 перекроют ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Петропавловской. С 20:00 до 21:45 будет прекращено движение всех видов транспорта по чётной стороне ул. Попова (от Пермской до Петропавловской) и по нечётной стороне ул. Попова (от Пермской до Монастырской), по ул. Петропавловской (от Попова до Куйбышева) и Ленина (от Попова до Куйбышева).

Также в субботу в связи с представлением на стене здания Законодательного собрания края с 21:45 до 00:00 перекроют ул. Ленина на участке от ул. Попова до Комсомольского проспекта, а с 22:15 до 00:00 — ул. Куйбышева на участке от ул. Петропавловкой до ул. Екатерининской.

В воскресенье в связи с проведением демонтажных работ с 01:00 до 02:00 будет прекращено движение всех видов транспорта по ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Петропавловской и по ул. Попова на участке от ул. Петропавловской до ул. Ленина.

Источник — пресс-служба администрации Перми