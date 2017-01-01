В Кудымкаре началось строительство новой детской поликлиники

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В Кудымкаре начали строить новую детскую поликлинику. Техническим заказчиком объекта является Управление капитального строительства Пермского края. Генеральный подрядчик стройки — ООО «Стройуниверсал-Парма». На данный момент застройщик готовит площадку под строительство, завозит спецтехнику. Ввести новое здание в эксплуатацию планируется к сентябрю 2020 года.

Трёхэтажная поликлиника общей площадью около 4 тыс. кв. м будет рассчитана на 200 посещений в смену и оснащена современным медицинским оборудованием. На возведение поликлиники в адресной инвестиционной программе Пермского края предусмотрено 210 млн руб., отмечают в минстрое Пермского края.

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников во время рабочей поездки в Коми-Пермяцкий округ осмотрел площадку под строительство корпуса. Особое внимание в ходе работ глава региона поручил обратить на обустройство подходов и подъездов.

В июне в Кудымкаре также началось строительство нового хирургического корпуса на 80 мест больницы Коми-Пермяцкого округа. Он объединит под своей крышей четыре отделения больницы. Пациентам не придётся переезжать из одного корпуса в другой, услуги офтальмолога, хирурга и врачей поликлинического звена они смогут получить по одному адресу. Строительство корпуса завершится к концу 2021 года.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, установлены целевые показатели по развитию детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи. Так, доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями в Прикамье должна увеличиться с 52,9% в 2019 году до 53,3% в 2024-м.

Напомним, сейчас в Пермском крае строится десять медицинских учреждений. Пять из них будут завершены в этом году: три детские поликлиники в Перми, сельская врачебная амбулатория в Майкоре и лечебный корпус в Оханске. Всего на строительство объектов здравоохранения в 2019 году направлено 2,1 млрд руб. из краевого и федерального бюджетов.