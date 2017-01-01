Из-за последствий урагана не работает Пермский зоопарк

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Сильные порывы ветра (до 25 м/с), зафиксированные в Перми 6 августа, привели к закрытию зоопарка.

Как уточняют в пресс-службе горадминистрации, повреждён кабель электросетей. Из-за этого 7 августа зоопарк не работает. Скорее всего, к завтрашнему дню ремонтно-восстановительные работы завершатся.

Напомним, из-за экстремальной погоды без электричества в Пермском крае остались 20 тыс. жителей. В Перми повалено минимум 30 деревьев и одна рекламная конструкция. Пострадали два человека, плюс один человек в Чайковском.

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