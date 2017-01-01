Из-за урагана без электричества остались 20 тыс. жителей Прикамья

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Подведены предварительные итоги сильных порывов ветра (до 25 м/с), зарегистрированных 6 августа в городах Пермского края, в том числе и в Перми.

По данным «Россети Урал», из-за падения деревьев на электропровода без электричества остались 20 тыс. жителей региона: в Перми, Пермском, Частинском, Кунгурском районах, Добрянском, Ильинском, Нытвенском, Краснокамском, Чайковском, Чусовском, Березниковском и Соликамском городских округах. Всего было зарегистрировано 165 нарушений электроснабжения.

По данным ГУ МЧС, в Перми зарегистрировано 30 случаев падения деревьев и сломанных веток, а также падение одной рекламной вывески на ул. Чердынской. В последнем случае пострадали два человека, но от госпитализации они отказались.

В Чайковском зарегистрировано 26 случаев падения деревьев и веток, в том числе дерево упало на автомобиль. Водитель также пострадал, но от госпитализации отказался.

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