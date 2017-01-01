«Парма» начнёт чемпионат матчем с ЦСКА

Твитнуть Поделиться Поделиться

Утверждён календарь Единой лиги ВТБ сезона-2019/20. Пермский баскетбольный клуб «Парма» начнёт официальный сезон 30 сентября гостевым матчем с чемпионом — ЦСКА. Затем, 5 октября, снова в гостях сыграет с БК «Нижний Новгород».

Первый домашний матч для пермяков состоится в УДС «Молот» 13 октября с БК «Енисей».

Завершит регулярный чемпионат «Парма» двумя домашними играми — 19 апреля с казанским «Униксом» и 26 апреля с казахской «Астаной».

По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула: все серии пройдут до двух побед одной из команд.