В Перми сегодня продолжатся сильные порывы ветра

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ГУ МЧС России по Пермскому краю, со ссылкой на Пермский ЦГМС, предупреждает, что в среду, 7 августа, на территории Пермского края и Перми опять прогнозируются сильные порывы ветра, но уже не столь интенсивные, как 6 августа, — до 21 м/с (накануне порывы достигали 25 м/с, что привело к падению деревьев, например, в Мотовилихинском районе города).

МЧС рекомендует гражданам избегать нахождения рядом с деревьями и рекламными конструкциями, а также не парковать автомобили под деревьями.

Напомним, наиболее разрушительные порывы в городе зафиксированы 10 июля.