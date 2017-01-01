В Перми сильный ветер опять повалил деревья

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Фото: пресс-службы горадминистрации Перми

В Перми 6 августа зафиксированы сильные порывы ветра до 25 м/с, что привело к падению деревьев. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, по состоянию на 15:00 поступило 32 сообщения об упавших деревьях.

В Мотовилихинском районе поступило пять заявок о нависании ветвей деревьев над проводами Убрано дерево на пересечении ул. Тургенева и КИМ. Распилены деревья на ул. Чехова, 2, Мостовой, 17, на остановке «Площадь Восстания», Крупской, 44. Ночью будут вывезены остатки.

Напомним, наиболее разрушительные порывы ветра произошли в Перми 10 июля.

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