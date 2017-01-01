В Перми цены на квартиры в новостройках за три года выросли на 21,2%

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По информации аналитиков портала о недвижимости domofond.ru, за три года цены на новостройки в Перми выросли на 21,2% и это седьмой показатель среди российских городов.

Больше всего за этот же период цены выросли в Сочи — на 53,4%. Далее следуют Иркутск — 24,1%, и Новосибирск — 23,7%.

В десятке также оказались Казань, Санкт-Петербург, Уфа, Ульяновск, Ставрополь и Ижевск. Всего цены выросли в 45 крупных городах. При этом в 18 городах цены на новостройки снизились. Наиболее заметно — в Махачкале — на 13,1%.